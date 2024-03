Parkmanöver führt zu Blechschaden in Donauwörth

Ein Missverständnis auf der Alten Augsburger Straße endet glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit einem erheblichen Sachschaden.

Ein unglücklicher Zusammenstoß ereignete sich am Dienstagnachmittag in Donauwörth, als der Versuch, vom Parkplatz auf die belebte Alte Augsburger Straße zu gelangen, für einen 36-jährigen Autofahrer in einem unerwarteten Hindernis endete. Während er verkehrsbedingt warten musste, um die Straße sicher zu befahren, übersah eine 24-jährige Fahrerin sein stehendes Fahrzeug und stieß beim Rangieren mit dem Heck ihres Autos gegen seinen Wagen.

Trotz des abrupten Zusammenpralls kamen beide Fahrer ohne körperliche Schäden davon. Jedoch war der materielle Schaden beträchtlich: Die Karambolage hinterließ laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizei, die schnell vor Ort war, ahndete das Missgeschick der jungen Frau mit einer Verwarnung und einem Bußgeld von 35 Euro. (AZ)