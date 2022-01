Einbruch in Donauwörther Waldkindergarten geklärt

Ende Oktober brach ein Unbekannter in den Donauwörther Waldkindergarten ein und beschädigte Eigentum. Nun konnte der Täter von der Polizei gefasst werden.

Der Einbrecher in den Donauwörther Waldkindergarten ist gefasst. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober hatte sich der Täter Zugang zu mehreren Räumen des Waldkindergartens "Donauwörther Waldbären" an der Perchtoldsdorfer Straße in der Parkstadt verschafft. Nach Auskunft der Polizei brach der Täter einen Wetterschutzwagen der Kindergartenkinder, den zugehörigen Geräteschuppen sowie einen Aktenschrank auf.

DNA-Spuren am Tatort entlarvten den 38-jährigen Einbrecher

Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion sicherten am Tatort mehrere Spuren, unter anderem DNA-fähiges Material. Am Donnerstag konnte laut Polizeibericht so ein 38-Jähriger moldauischer Staatsangehörigkeit aufgrund eines DNA-Abgleichs als Tatverdächtiger ermittelt werden. Nun sitzt er wegen schweren Bandendiebstahls in der JVA Stuttgart-Stammheim ein. (AZ)

