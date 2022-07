Unfallflucht: Polizei Donauwörth sucht Geschädigten

Eine Seniorin hat in der Parkstadt ein anderes Auto angefahren. Sie stellt sich der Polizei, doch vom Geschädigten fehlt jeder Hinweis.

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat es in der Parkstadt am 16. Juni einen ungewöhnlichen Fall von Fahrerflucht gegeben: Von der Polizei wird jetzt nämlich nicht der Verursacher, sondern der Geschädigte gesucht. Geschehen ist es wohl an jenem Tag gegen 9 Uhr, dass eine 74-jährige Autofahrerin in der Parkstraße auf Höhe eines Cateringunternehmens einen geparkten Wagen anfuhr. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Seniorin verließ die Unfallstelle, um zu Hause einen Stift zu holen, da sie einen Benachrichtigungszettel an der Windschutzscheibe des angefahrenen Wagens hinterlassen wollte.

Nach Unfall in Parkstadt sucht die Polizei nach dem Geschädigten

Bis sie jedoch zur Unfallstelle zurückkam, war der Wagen bereits weg. Eine nähere Beschreibung des grauen oder silberfarbenen Wagens oder ein Kennzeichen liegt der Polizei nicht vor. Die Unfallverursacherin wurde von Amts wegen aufgrund Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. Der möglicherweise geschädigte Fahrzeughalter wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)