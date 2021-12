Parkstadt: Weitere Maßnahmen gegen Geisterfahrer auf B2

Geisterfahrer sind auf der B2 bei Donauwörth trotz diverser Maßnahmen weiter ein Problem. Darauf haben die zuständigen Stellen jetzt reagiert.

Was haben die zuständigen Stellen nicht schon alles getan, damit Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an der B2-Auffahrt am Parkhotel in der Donauwörther Parkstadt nicht als Geisterfahrer auf die Bundesstraße einfahren? Überdimensionale Schilder wurden montiert, neben und über der Straße. Doch alle Bemühungen haben offenbar keinen "Erfolg. Immer wieder werden Fahrzeuge beobachtet, die entgegen der Fahrtrichtung zur und auf der Schellenberg-Umgehung unterwegs sind. Dies kam auch dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler zu Ohren.

Drei Maßnahmen gibt es gegen Geisterfahrer auf der B2 bei Donauwörth

Er ergriff die Initiative, um die Situation umgehend nochmals zu verbessern. Drei konkrete Maßnahmen kristallisierten sich heraus, von denen die erste nun innerhalb weniger Tage vom Staatlichen Bauamt Augsburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Donauwörth und der Polizei umgesetzt wurde. Im ersten Schritt wurden zwei provisorische Verkehrsinseln installiert, die an der Zufahrt eine Engstelle erzeugen und dadurch das - verbotene - Abbiegen erschweren sollen. Im Frühjahr sollen große Pfeile auf die Fahrbahn aufgetragen werden. Schilder in Neon-Gelb sind bereits bestellt und sollen 2022 installiert werden. Fackler dazu: "Ich freue mich über diese pragmatische und zügige Umsetzung, denn die Falschfahrerproblematik ist gerade an dieser Stelle ein sehr ernst zu nehmendes Thema." Das Foto zeigt bei einem Ortstermin (von links) Hubert Schiele (Staatliches Bauamt), Stephan Roßmanith (Polizei), Fackler und Robert Roßkopf (Stadt Donauwörth).

