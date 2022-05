Passant wirft aus Ärger über eine Baustelle Steine auf neue Halle in Donauwörth

Ein Passant hat Steine gegen eine neue Halle in Donauwörth geworfen. Das wird ihm teuer zu stehen kommen.

Seine Wut über eine Baustelle, die sich auf seinem Fußweg befand, hat ein Passant am Dienstagmittag ausgelassen - und es wird wohl teuer für ihn. Der Mann war in der Industriestraße in Donauwörth unterwegs und musste auf den Grünstreifen zwischen Gleisen und Straße laufen.

Steine auf neue Halle in Donauwörth geworfen

Von dort warf er eine Handvoll Steine auf den Neubau der dortigen Halle und beschädigte die Außenfassade. Die Polizei Donauwörth schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Donauwörth zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch