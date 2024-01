Pater Manfred Laschinger ist gestorben

Der in Donauwörth geborene Geistliche war in seiner Heimatstadt bekannt und beliebt. Jetzt ist er in Traunstein gestorben.

Der bekannte Donauwörther Pater Manfred Laschinger ist vor Kurzem in Traunstein gestorben. Laschinger wurde am 18. Oktober 1941 in Donauwörth geboren. Er wuchs dort mitseinen Eltern und zwei Geschwistern auf. Nach seiner Schulzeit trat er 1959 in das Noviziat der Herz-Jesu-Missionare ein und legte 1960 seine erste Profess ab.

Nach dem Philosophie- und Theologiestudium in Innsbruck wurde er am 2. Juni 1967 in Salzburg zum Priester geweiht. Sein erster Einsatzort war das Jugendwerk Birkeneck, wo er fünf Jahre lang als Erzieher tätig war. Anschließend war Pater Manfred an der Knabenrealschule in Rebdorf 16 Jahre lang als Präfekt, Religionslehrer und Internatsleiter tätig. 1988 kam er als Superior und Pfarradministrator der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Steinerskirchen. Unter seiner Leitung wurde das Klostergut auf ökologischen Landbau umstellt. Von 1995 bis 2007 war er Leiter des Besinnungshauses Oase Steinerskirchen. Von 2007 bis 2010 war er wieder in Rebdorf – als Superior und Pfarradministrator. Anschließend war er bis 2014 Seelsorger im benachbarten Caritas-Kinderdorf Marienstein. Zugleich war er Mentor für die Studenten der Religionspädagogik an der Fachhochschule Eichstätt.

2014 kam er in seine Heimatstadt Donauwörth, wo er als Pfarr-, Schul- und Gefangenenseelsorger tätig war. Bis 2020 war er Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting. Sein neues Einsatzgebiet war anschließend Freilassing, wo er mit viel Eifer als Aushilfspriester gewirkt hat. Schon allein diese vielen Einsatzorte und Aufgabengebiete zeigen, so Dekan Robert Neuner, dass Laschinger "immer verfügbar war für neue Aufgaben und Herausforderungen": "Er konnte dem dank seiner vielen Talente mehr als gerecht werden. Und seine Ruhe und Freundlichkeit taten den Menschen gut." Als Priester und Herz-Jesu-Missionar habe er vielen Menschen die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes nahegebracht. Am 3. Januar 2024 ist Pater Manfred im Krankenhaus in Traunstein verstorben. "Möge er nun ewige Freude und Frieden bei Gott erfahren", so Dekan Neuner.

Das Requiem wird am Dienstag, 9. Januar, um 10 Uhr in der Klosterkirche Liefering gefeiert. Anschließend wird Laschinger auf dem Friedhof in Siezenheim bestattet. (AZ)