Patient verletzt zwei Personen in Donau-Ries-Klinik

Ein dementer Mann ist am Freitag in der Donau-Ries-Klinik auf zwei andere Patienten losgegangen. Diese wurden dabei leicht verletzt.

Am Freitag sind zwei Personen in der Donau-Ries-Klinik von einem offenbar dementen Rentner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden Patienten zwischen 17 und 20 Uhr von einem 90-Jährigen, ebenfalls dort stationär untergebrachten Rentner leicht verletzt worden. Um 17 Uhr zerrte er zunächst eine 86-jährigen Frau an deren Oberarmen.

Beide Patienten verletzen sich leicht

Um 20 Uhr zog der 90-Jährige dann einen 78-jährigen Mann aus dessen Bett, der anschließend auf den Boden seines Zimmers fiel. Sowohl die Frau, als auch der Mann wurden dabei leicht verletzt. Warum der verwirrte und offensichtlich demente Mann so handelte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. (AZ)