Pedale verwechselt: Fahranfängerin verursacht Unfall mit Totalschaden

Einer 18-Jährigen unterläuft in Donauwörth ein folgenschwerer Fehler: Sie verwechselt das Gas mit der Bremse und rauscht in die Böschung.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwoch um 12.51 Uhr in der Dillinger Straße in Donauwörth ereignet. Eine 18-jährige Fahranfängerin kam im Kreisverkehr vor einem Schnellrestaurant mit den Pedalen ihres BMW durcheinander. Statt zu bremsen gab sie Gas und fuhr laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit Richtung Ausfahrt Artur-Proeller-Straße, dort über die Gegenfahrbahn und bretterte die Böschung des Bahndamms hoch. Auch weil sich der Airbag öffnete, wurde die 18-Jährige an der linken Hand verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt. Da nach dem Unfall Öl in die Erde sickerte, musste die Stadt einen Erdaushub veranlassen. (AZ)