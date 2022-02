Pfarrer Robert Neuner bleibt weitere Amtszeit Dekan in Donauwörth

Plus Dekan Neuner wird sein Amt in Donauwörth für weitere sechs Jahre ausüben. Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat ihn erneut ernannt.

Bischof Bertram Meier hat Pfarrer Robert Neuner für weitere sechs Jahre zum Dekan des Dekanates Donauwörth ernannt. Zum Ende des vergangenen Jahres war die erste Amtszeit von Neuner ausgelaufen. Die Vorschlagsberechtigten des Dekanates konnten beim Generalvikariat in Augsburg ihre Kandidatenlisten einreichen. Bischof Meier hat zu Beginn des Jahres den Donauwörther Stadtpfarrer bestätigt und für die zweite Amtszeit zum Dekan des Dekanates Donauwörth ernannt.