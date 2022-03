Pflege-Impfpflicht: Erste Ungeimpfte im Donau-Ries-Kreis gemeldet

Plus Seit Mittwoch gilt die Pflege-Impfpflicht. Beim Gesundheitsamt in Donauwörth sind bereits die ersten Ungeimpften gemeldet worden. Wie es für sie weitergeht.

Die Meldung von ungeimpften Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen ist im Landkreis Donau-Ries wohl ohne größere Probleme angelaufen. Wie das Gesundheitsamt Donau-Ries auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, sind seit Mittwoch die ersten Meldungen eingegangen. Technische Probleme gab es bisher nicht.