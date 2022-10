Donauwörth

06:00 Uhr

Pflege am Limit: "Viele können sich nicht vorstellen, was hier los war"

Lisa Eberle vor der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Sie und ihr Team haben in den vergangenen drei Jahren an vorderster Front erlebt, was Corona bedeuten kann.

Plus Das Pflegepersonal der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth hat in der Corona-Pandemie schier Übermenschliches geleistet. Eine von ihnen wurde nun besonders gewürdigt.

Von Thomas Hilgendorf

Die Ruhe draußen täuscht ein wenig über den Stress einige Meter weiter, hinter der Glastür, hinweg. Und auch die zwitschernden Vögel, das langsam fallende Laub in den bunten Herbstfarben lassen die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth an diesem Tag schier in einem romantisch-heimeligen Licht erscheinen. Lisa Eberle kann indes ein Lied davon singen, dass es drinnen, quasi an der Front, ganz anders aussah in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Dass dort Menschen Einsatz weit über ihre Grenzen hinaus zeigten. Schwester Lisa ist eine von ihnen. Sie wurde jüngst in München ganz besonders geehrt.

