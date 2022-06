Pilger sind unterwegs per Rennrad mit einer Friedensmission

Eine Gruppe italienischer Freunde machte nach 750 Kilometern Zwischenstopp in Donauwörth. Sie pilgert durch etliche Länder mit einer ganz bestimmten Absicht.

Donauwörth ist eine beliebte Pilgerstadt - das bewahrheitete sich einmal mehr jetzt, als eine Gruppe aus Italien auf ihrer Solidaritätspilgerfahrt im Zeichen des Friedens dort Zwischenstopp einlegte. Sowohl auf dem bayerisch-schwäbischen Jakobsweg, als auch der Via Romea Germanica und dem Jerusalemweg gelegen, zieht die Große Kreisstadt bekanntlich beständig Menschen an, die auf dieser besonderen Art der Wallfahrt unterwegs sind.

Pilger legen die gesamte Via Claudia Augusta zurück

Diesmal war es eine Freundesgruppe der Pfarreien Cavriè & Olmi aus der italienischen Gemeinde San Biagio di Callalta, einem Vorort von Treviso, die den Weg per Rennrad dorthin gefunden hat. Sieben Radler waren es, sowie zwei Begleitpersonen im Pkw. Nach rund 750 Kilometern Solidaritätspilgerfahrt machte sie hier Pause - von der Wieskirche kommend und vor ihrer Weiterfahrt ins Konzentrationslager nach Dachau. Angeführt von ihrem Pfarrer Don Edy, legten sie die gesamte Via Claudia Augusta von ihrem Beginn in Quarto d'Altino bis eben zur finalen Destination Donauwörth zurück. "Wir befrieden diese Strecke", so ist ihre Mission nach eigener Aussage.

Wie sie schildern, sind ihre Ziele "die Stärkung von Zusammenhalt und Sensibilität im Umgang miteinander, das Vertiefen von Freundschaft und das Knüpfen eines inneren Bandes mit den Menschen, denen wir begegnen". Sie möchten der Straße folgen, um die Staaten, Völker und Kulturen miteinander zu verbindet, um eine Botschaft des Friedens, der Menschlichkeit und der Verbundenheit zu überbringen. Sie wollen weiter daran erinnern, was in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist und dennoch - gerade in jüngster Zeit- immer mehr missachtet wird: "Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren. "

Donauwörths Pfarrer Michael Müller dankt für die Botschaft des Friedens

Sie wollen weiter finanzielle Mittel sammeln, um sich mit bedürftigen Familien solidarisch zu zeigen und ihnen konkrete Unterstützung zu gewähren. Sie wollen für die Schönheit, Kultur und Geschichte unserer herrlichen Länder werben, indem sie von den Stationen und den Begegnungen der Reise Zeugnis ablegen. In diesem Sinne hinterließen sie auch in Donauwörth ihren Friedensgruß.

Der Donauwörther Pfarrer Michael Müller empfing die Pilgergruppe vor der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz und zeigte den Mitreisenden das prachtvolle Gotteshaus. Er dankte den Pilgern für deren Friedensmission und sagte: "Sie haben 750 Kilometer mit dem Rennrad zurückgelegt und dabei sicher verschiedene Hindernisse und Grenzen überwunden. Sie setzen damit ein Zeichen in dieser so friedlos gewordenen Welt. Angetrieben wurden Sie dabei sicher nicht nur von ihrer Muskelkraft, sondern wohl vor allem auch vom Glauben an unseren auferstandenen Herrn und seinem Auftrag die Botschaft des Glaubens und den Frieden, den er uns hinterlassen hat, in alle Welt zu tragen." (AZ)