Pizza-Fahrer unter Kokain am Steuer – und ein Haftbefehl liegt auch noch vor

Die Polizei stoppt in Donauwörth einen Essensauslieferer. Der macht sich mehrfach strafbar und wandert in den Arrest.

Da hatte die Polizei in Donauwörth den richtigen Riecher: Eine Streifenbesatzung hat am Sonntag in Donauwörth einen Pizzaservice-Fahrer angehalten - und festgestellt, dass dieser aus dreifachem Grund nicht unterwegs sein hätte dürfen.

Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle am Nachmittag stoppten die Beamten den Essensauslieferer in der Sallingerstraße. Zunächst fanden die Polizisten heraus, dass ein Gericht dem 44-Jährigen das Recht aberkannt hatte, seinen ausländischen Führerschein in Deutschland zu gebrauchen. Damit machte sich der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar.

Der Essensauslieferer steht unter Drogen und wird per Haftbefehl gesucht

Den Gesetzeshütern fiel aber noch mehr auf: Es ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter Drogen steht. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Damit folgte die nächste Anzeige - wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Damit noch immer nicht genug: Aus der elektronischen Datenbank erfuhren die Beamten, dass die Justiz den 44-Jährigen mit einem Haftbefehl suchte. Die Polizisten nahmen den Fahrer deshalb in Gewahrsam. (AZ)