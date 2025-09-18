Landesgartenschau: So soll Donauwörth 2028 aussehen

Wo bei der Landesgartenschau 2028 in Donauwörth eine Sitzbank stehen wird, wo ein Baum und wo Toiletten entstehen, das können die Planer derzeit noch nicht sagen. Aber sie wissen schon wesentlich mehr als noch vor elf Monaten. „Es ist unglaublich viel bewegt worden“, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Sorré bei der Bürgerinfo im Zeughaus in Donauwörth am Mittwochabend, die von einem „überwältigendem Interesse und großer Vorfreude“ geprägt war. In der Tat: Vor Beginn der Veranstaltung standen die Interessierten Schlange vor dem Zeughaus.

Dass Donauwörth in zwei Jahren vollkommen anders aussehen wird, wurde den Besucherinnen und Besuchern deutlich, die aus Platzgründen teilweise mit Stehplätzen vorliebnehmen mussten. „Endlich können wir etwas zeigen“, meinte der Oberbürgermeister und ergänzte: „Es geht rund hinter den Kulissen.“ Er erlebe eine positive Aufbruchstimmung in der Stadt, was ihn freue.

OB: Es wird Belastungen für die Donauwörther Bürger geben in der Bauphase

„Schon im kommenden Jahr werden Baufahrzeuge auffahren“, berichteten die Geschäftsführer Bettina Borgetto und Patrick Wörle. Natürlich, so auch der OB, würden auf die Bürgerschaft während der Bauphase, aber auch bei der Ausstellung Belastungen zukommen, aber „das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, dass Donauwörth ein neues Gesicht bekommen wird“.

So soll der Donaupark aussehen - der jetzige Volksfestplatz. Er soll entsiegelt und damit grün werden. Foto: GDLA gornik denkel landschaftsarchitektur

Dass der ambitionierte Zeitplan nur durch eine starke Teamleistung zu bewältigen sei, betonte Daniel Lindemann vom Büro GDLA aus Heidelberg, das die Gesamtplanung verantwortet. „Weil in Donauwörth der Bezug zu seinen Gewässern vielerorts verloren gegangen ist, wollen wir Stadt und Natur wieder in Einklang bringen“, sagte Lindemann. Sein Credo: Nicht nur etwas Schönes für die Landesgartenschau schaffen, sondern langfristig die Lebensqualität für die heutige und kommende Generationen steigern.

Volkfestplatz in Donauwörth wird 2028 zum Donaupark

Wie sehen Lindemanns Pläne aus? Da ist einmal der Donaupark. So wird der heutige Volksfestplatz nämlich künftig heißen. Spielen, Verweilen und Entdecken will der Planer dort ermöglichen, wenn der jetzige Parkplatz auf das Sibinger-Gelände verlegt sein wird. Der Wörnitzpark und die -auen (der heutige Heilig-Kreuz-Garten) soll eine „Scharnierfunktion“ über den Stadtbalkon zur Innenstadt darstellen. Man wolle vielerorts nicht alles umkrempeln, sondern durch behutsam Veränderungen vornehmen, erläuterte Lindemann seine Intention.

Die Interessierten standen Schlange am Zeughaus um zu erfahren, was es Neues gibt zur Landesgartenschau in Donauwörth. Foto: Helmut Bissinger

Ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation: die kleine Wörnitz, die Kaibachpromenade und die -mündung. Da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein, zumal in diesem Bereich ein Schlüsselprojekt dazu kommt: die Fußgänger- und Radwegbrücke über die Wörnitz. „Das ist eine gehörige Herausforderung“, verriet Sebastian Linden vom international tätigen Büro Schlaich Bergermann und Partner, als er das Bauwerk vorstellte.

Neue Fußgängerbrücke in Richtung Donauwörther Innenstadt über die Wörnitz

Die Brücke spiele sowohl für die innerstädtische Anbindung des neuen Donauparks an die Altstadt als auch für den überregionalen Radverkehr eine herausragende Rolle. Die Kaibachmündung sei zu berücksichtigen, ebenso die Nachbarbebauung. Linden will eine schlanke Trogbrücke schaffen, wobei die seitlichen Längsträger bogenförmig ausgebildet sein sollen. Um mögliche Gefahren durch Hochwasser auszuschließen, werde die Unterkante einen Meter über einem 100-jährigen Hochwasser liegen.

Für die Zeit des Einbaus der Brücke mit Hilfe von Lastenkränen, verspricht der Planer eine „spannende Zeit“. Dies gelte aber noch mehr für die neue Donaubrücke als Zugang zum künftigen Donaupark. Die Trassierung soll die anschließenden Wege aufnehmen und in der Flussmitte einen sanften Knick bekommen. Dort will der Planer die Brücke verbreitern, um „Stehenbleiben und Schauen auf die Stadtsilhouette zu ermöglichen“. Der stützenfreie Überbau wird von Seilen getragen, abgehängt von rund 20 Meter hohen Masten. Die Brücke soll am neuen Donauwörth-Eingang ortsprägend wirken. Das in der Stadt allgegenwärtige Motiv der Dreiecke (Giebel der Reichsstraße, Straßenlaternen, Liebfrauenmünster) will der Planer hier aufnehmen.

Mehr Grünflächen werden in Donauwörth entstehen

Filigran soll die Brücke werden, mit einem schlanken Stahl-Überbau und einem fein gezeichneten Seiltragwerk. Auf der Ostseite wird der Zugang vom neuen Parkplatz aus über einen leicht erhöhten Damm erfolgen. Der Ingenieur verspricht auch für das Einsetzen dieser Brücke ein großes Spektakel mit schwerem Gerät. „Das wird dann wohl eine Show vor der Schau“, kommentierte der Oberbürgermeister das Vorhaben. Wann dies sein wird? Sorré: „Das muss zwangsläufig im Herbst 2027 erfolgen.“

Man baue eine „Stadt der Zukunft“, meinte der Oberbürgermeister. „Dazu werden wir grüner werden, Flächen entsiegeln, Lücken schließen und Aufenthaltsplätze schaffen“.