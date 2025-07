Donauwörth plant „einige Kilometer“ an neuen Radwegen

Donauwörth ist für Fahrradfahrer nicht allerorts ein einfaches Pflaster. Das hat eine neue Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Donau-Ries ergeben. Vor allem eine mangelnde Rücksichtnahme seitens der Autofahrer wurde dabei betont. Doch auch baulich müsse sich etwas tun. Die Verantwortlichen im Donauwörther Rathaus bekräftigten derweil bei der Besprechung der Umfrage im Rathaus am Mittwoch, dass sich bald schon viel tun werde für den Radverkehr.

Der sogenannte „Fahrradklima-Test“ ist nach Angaben des ADFC die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrer weltweit. Er wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt. 213.000 Personen nahmen 2024 deutschlandweit teil. Voraussetzung für die lokale Aussagekraft sind mindestens 50 Teilnehmer in Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnern. Donauwörth schaffte mit 70 Teilnehmern als einzige Kommune aus dem Kreis Donau-Ries den Sprung in die Bewertung.

Donauwörth bekommt nur mäßige Noten beim Radverkehr

Heraus kam, wie ADFC-Sprecherin Fiorella Salamena im Rahmen der Ergebnis-Besprechung erklärte, dass Donauwörth in den verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt nur mäßig abschnitt: Es sei keine bessere Schulnote als die Drei vergeben worden. „Da sollte man nichts schönreden“, so Salamena. Doch sie betonte auch, dass die Stadt für den Hauptkritikpunkt nicht die Verantwortung trage: Eine Vielzahl von Radlern nehme eine zunehmende Rücksichtslosigkeit seitens der Autofahrer wahr. Hier könne die Kommune allerdings mit Aufklärungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit nachsteuern. Ferner gelte es, baulich an neuralgischen Punkten wie zum Beispiel an der Dillinger Straße nachzubessern.

Neuer Radverkehrsbeauftragter für Donauwörth

Oberbürgermeister Jürgen Sorré erklärte in diesem Zusammenhang, dass ab 1. Oktober die Stelle des städtischen Radverkehrsbeauftragten neu besetzt werde. Ein dreiviertel Jahr war jener Posten unbesetzt. Maximilian Rammler, der das Aufgabengebiet Verkehr bei der Stadt verantwortet, wird parallel neuer Radverkehrsbeauftragter und damit Ansprechpartner für die Radfahrer in Donauwörth.

Die Verantwortlichen aus der Verwaltung erklärten zudem, wo es in den kommenden Jahren Verbesserungen geben werde:

Novelle Tempo 30 : Wie Maximilian Rammler erklärte, sei es aufgrund einer Gesetzesnovelle fortan leichter, Tempo 30-Zonen vor sensiblen Bereichen wie Schulen, Kitas oder Altenheimen auszuweisen. Auch könnten zwei Dreißigerzonen mit einer Distanz von bis zu 500 Metern leichter miteinander verbunden werden (Lückenschluss).

Innenstadt: Patrick Wörle vom Liegenschaftsamt berichtete, dass zuletzt 100 Fahrradbügel für das Parken von 200 Rädern installiert worden seien. Zudem gebe es E-Bike-Ladesäulen und Trinkwasserspender für Radler sowie den neuen Radfahrer-Rastplatz in der Promenade unweit des Spielplatzes. In den nächsten Jahren werde es mit Blick auf die Landesgartenschau „einige Kilometer mehr“ an Radwegen in der Stadt geben, des Weiteren „neue Park- und Aufenthaltsmöglichkeiten“ für Radfahrer.

Verbindung in die Parkstadt : Bis zur Landesgartenschau 2028 soll die neue Radverbindung nahe des Kalvarienbergs mit neuer Radler-Brücke über die B2 stehen . Auch die Verbindung Broderle-Parkstraße werde verbessert. Das Ziel sei, so Wörle, „ohne Absteigen in die Parkstadt“ radeln zu können. Die Straße Zum Thäle werde künftig eine sogenannte Fahrradstraße sein.

An der Zirgesheimer Straße werde ein Radweg entstehen, ferner würden „punktuelle Engstellen an der Westspange “ verbreitert, wie Stadtsprecher Mirko Zeitler ergänzte.

Problempunkt Grunderwerb: Wörle als auch OB Sorré sprachen die Schwierigkeit des Grunderwerbs an. Hieran scheiterten immer wieder Radweg-Projekte oder zögen sich in die Länge, etwa in der Pflegstraße.

Kurzfristige Maßnahmen: Durch den Mängelmelder der Stadt im Internet könne, so OB Sorré, bei kleineren Problemen - zum Beispiel bei Rissen oder Schlaglöchern sowie mangelnder Beschilderung - schnell reagiert werden: „Kurzfristige Maßnahmen sind immer möglich.“

ADFC-Vorsitzender Steffen Reddel indes lobte die Stadt für ihre Kooperationsbereitschaft. Auch würdigten die Mitglieder des ADFC und die Umfrageteilnehmer den funktionierenden Winterdienst auf Radwegen und die neuen Abstellanlagen in der Stadt. Reddel unterstrich jedoch, dass es in der Tat an Respekt im Straßenverkehr hapere. Auch OB Sorré stellte hierbei „einen gewissen Sittenverfall“ fest, der sämtliche Verkehrsteilnehmer beträfe.