Donauwörth

12:00 Uhr

Poetry-Slam: Die Botschaft, wie es immer Frieden geben könnte

Plus Dichterinnen und Dichter begeistern beim zweiten Poetry-Slam in Donauwörth mit witzigen, nachdenklichen und tiefgründigen Texten. Wer am Ende Sieger wird.

Von Jule Eibl

Auf zum nächsten Dichterwettstreit Donauwörths: Zum zweiten Mal gab es jetzt dort den Poetry-Slam, der die Interpreten und Verfasser origineller Wortschöpfungen und Fans dieser Veranstaltung in der voll besetzten Aula der Fachoberschule zusammenführte. Das Publikum war bunt gemischt, und für manche war es eine Premiere. Organisator Klaus Rattenbacher, der Sponsoren ebenso im Boot hatte wie Schuldirektorin Doris Barth-Rieder und Lehrerin Juliana Baumgartner, begrüßte und übergab das Wort an Moderator Michel Jakob, der gekleidet in einen farbenfrohen Anzug die Bühne betrat. Selbst schon zweifach zum fränkischen Meister im Poetry-Slam gekürt, führte dieser mit vielen Witz und Charme durch den Abend, stellte die Wettstreiter vor und sorgte für gebührenden Applaus.





