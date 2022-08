Donauwörth

Polizei Donauwörth meldet Hochkonjunktur beim Internetbetrug

Plus Immer mehr Menschen fallen im Netz auf die Maschen professioneller Betrüger herein. Was die Polizei überhaupt tun kann und welchen einen Rat sie gibt.

Von Barbara Wild

Bequem im Internet bestellen heißt für immer mehr Menschen aus der Region: Betrogen beim Internetkauf. Bei der Polizeiinspektion Donauwörth zumindest reißt die hohe Zahl an Anzeigen nicht ab. Das vermeintliche Schnäppchen im Netz wird zum Reinfall. Das Geld ist weg, die Ware nie angekommen. "Eigentlich haben wir gedacht, dass nach dem Lockdown die Fälle zurückgehen", sagt Polizeisprecher Stefan Roßmanith. Damals waren die Anzeigen sprunghaft angestiegen. "Doch leider ist das nicht der Fall. Die Menschen fallen weiterhin sehr häufig auf Betrüger im Internet herein." Dabei gäbe es einen einzigen sinnvollen Weg, das Spiel der Betrüger zu durchschauen.

