Polizei erwischt 111 Temposünder auf der B2 bei Donauwörth

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Schellenberg-Umgehung bei Donauwörth ertappt die Polizei eine Reihe von Rasern. Blitzer steht dort fast fünf Stunden lang.

Auf der B2 über den Schellenberg bei Donauwörth drücken viele Verkehrsteilnehmer ordentlich auf das Gaspedal. Die Polizei erwischt auf dem autobahnähnlichen Abschnitt, auf dem maximal 100 Stundenkilometer erlaubt sind, regelmäßig Raser - so auch am vorigen Freitag.

Aufgrund der hohen Beanstandungszahlen in der Vergangenheit platzierte die Verkehrspolizei erneut von 12.10 bis 17 Uhr ein Radargerät auf der Donauwörther Umgehung im Bereich der Hangbrücke in Fahrtrichtung Augsburg. In den knapp fünf Stunden kamen dort etwas mehr als 3000 Fahrzeuge vorbei. Obwohl auf dem Teilstück der B2 vor der Messstelle dreimal auf Schildern auf das 100-km/h-Limit hingewiesen wird, mussten die Beamten 111 Fahrerinnen und Fahrer wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstanden.

55 Raser auf der B2 bei Donauwörth erhalten eine Bußgeldanzeige

Gleich 55 der Ertappten, die nach Abzug aller Toleranzen schneller als 121 "Sachen" waren, erhalten laut Polizei eine Bußgeldanzeige samt Punkteeintrag in Flensburg. Der negative Tageshöchstwert wurde bei einem VW mit Kölner Kennzeichen gemessen, der um 14 Uhr mit 181 km/h durch die Messstelle raste. In diesem Fall nehmen die Gesetzeshüter einen Vorsatz an, weshalb sich der Bußgeldsatz, der zu einem dreimonatigen Fahrverbot und zu Punkten in Flensburg hinzukommt, auf 1400 Euro erhöht. (AZ)