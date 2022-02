Polizei erwischt 120 Raser auf B2 bei Donauwörth

Bei einer Blitzeraktion erwischte die Polizei auf der B2 bei Donauwörth zahlreiche Autofahrende, die zu schnell fuhren. Ein Auto stach hier besonders hervor.

Die Verkehrspolizei hat am Samstag auf der B2 bei Donauwörth in der 70er-Zone geblitzt. Laut einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Donauwörth erwischten die Beamten 120 Autos bei Schöttlehof mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein Fahrzeug stach bei der Kontrolle besonders heraus. Dieses erreichte mit 106 Stundenkilometern den Negativrekord der Messung.

Am Berger Kreuz wurde voriges Jahr im Oktober die Fahrbahn neu markiert und im Zuge dessen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 70 Stundenkilometer reduziert. An dieser Stelle blitzte die Polizei am Samstag. Von den 120 Verkehrssündern bekamen 58 eine Verwarnung und 62 eine Anzeige. (AZ)