Polizei erwischt 19-Jährigen mit Joint am Bahnhof

Die Polizei hat in Donauwörth am Bahnhof einen jungen Mann erwischt, der gerade einen Joint geraucht hatte. Die Zivilstreife beobachtete am Montagnachmittag den 19-Jährigen, als dieser die Kippe wegwarf. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige Marihuana konsumiert hatte. Die Folge war eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)