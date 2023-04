Polizei erwischt 23-Jährigen mit Marihuana

Am Freitagabend kontrolliert die Polizei eine Gruppe in der Bahnhofsstraße. Bei einem jungen Mann wurde Marihuana sichergestellt.

Ein junger Mann ist am Freitag in Donauwörth mit Marihuana erwischt worden. Um 18.20 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Donauwörth eine Gruppe kontrolliert. Dabei wurde bei einem 23-jährigen Donauwörther Marihuana gefunden. Nachdem der junge Mann sich den nötigen Abklärungsmaßnahmen verweigerte, wurden diese mittels gerichtlichen Beschlusses angeordnet. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)