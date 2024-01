Polizei erwischt Autofahrer ohne Führerschein auf B25

Ein Mann wird auf der Bundesstraße bei Donauwörth bei einer illegalen Spritztour erwischt. Das sind die Folgen.

Die Polizei hat am Dienstag auf der B25 bei Donauwörth einen Autofahrer bei einer illegalen Spritztour erwischt. Die Beamten kontrollierten den Mann, der um 14.30 Uhr in Richtung Nördlingen unterwegs war. Er händigte ihnen zwar mehrere Dokumente aus, eine gültige Fahrerlaubnis war aber nicht darunter. Dass er eine solche nicht besitzt, ergaben die weiteren Ermittlungen. Deshalb hat der Schwarzfahrer nun eine Strafanzeige am Hals. Die Gesetzeshüter ließen ihn nicht mehr weiterfahren und stellten den Kfz-Schlüssel sicher. (AZ)