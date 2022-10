Polizei erwischt in Donauwörth zwei 18-Jährige mit Drogen

In einem Parkhaus in Donauwörth kontrolliert die Polizei zwei junge Männer und findet Marihuana.

Im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth hat die Polizei am Mittwoch zwei junge Männer mit Drogen erwischt. Zivilbeamte kontrollierten um 16 Uhr die beiden 18-Jährigen, die sich auf der obersten Ebene des Gebäudes befanden. Es roch nach Marihuana. In einer Umhängetasche, die einer der Verdächtigen – er stammt aus dem Ries – mit sich führte, fanden die Polizisten eine Tüte mit Marihuana und eine digitale Feinwaage. Der andere 18-Jährige – er wohnt im Raum Harburg – händigte von sich aus eine kleine Tüte mit dem Rauschgift sowie einen bereits "gebauten" Joint aus. Die Beamten zeigten das Duo an. (AZ)