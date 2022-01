Donauwörth

15:00 Uhr

Polizei erwischt Jugendlichen beim "Bauen" eines Joints

Bei einem Jugendlichen in Donauwörth fand die Polizei Marihuana.

Ein 16-Jähriger will sich am frühen Nachmittag in Donauwörth einen Joint drehen. Doch die Polizei ertappt ihn dabei.

Zivilbeamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben am Donnerstagmittag in einem Parkhaus in der Eduard-Rüber-Straße eine Gruppe Jugendlicher bemerkt, die sich verdächtig verhielt. Ein 16-jähriger war gegen 13.35 Uhr dabei, sich einen Joint zu „bauen“. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung konnten weiteres Marihuana und Rauschgiftutensilien aufgefunden und polizeilich sichergestellt werden. Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz war die Folge. (AZ)

