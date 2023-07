Polizei erwischt Mann auf Motorrad ohne Zulassung

In Donauwörth ist ein 22-Jähriger auf einem Motorrad unterwegs, das weder versichert noch zugelassen ist. Das hat Folgen.

Die Polizei hat in der Donauwörther Parkstadt einen Motorradfahrer bei einer illegalen Tour erwischt. Der 22-Jährige war am späten Sonntagabend mit einer Maschine unterwegs, die weder versichert noch zugelassen war. Die Beamten stellten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicher und zeigten den jungen Mann an. Der musste das Motorrad nach Hause schieben. (AZ)