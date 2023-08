Polizei erwischt Raser in Donauwörth: Führerschein ist weg

Bei Geschwindigkeitsmessungen im Ortsteil Zirgesheim verliert ein Mann für einen Monat seinen Führerschein.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Deutschordensstraße in Donauwörth hat die Polizei am Montag zwischen 7.10 und 12.30 Uhr mehrere Verstöße festgestellt. Laut Polizeibericht sei es erfreulich, dass in Richtung Donauwörth von insgesamt 447 erfassten Fahrzeugen nur ein Verkehrsteilnehmer zu schnell gewesen sei. Anders sah es in die Gegenrichtung nach Marxheim aus: Von 311 registrierten Fahrzeugen wurden sechs Verstöße gemessen. Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit 84 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs war. Ihn erwarten nun 260 Euro Strafe, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)