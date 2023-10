Polizei erwischt zwei E-Tretroller-Fahrer ohne Versicherung

Bei einer Kontrolle der Bereitschaftspolizei in Donauwörth werden gezielt Radler und E-Scooter-Fahrer überprüft. Zwei Strafanzeigen sind die Folge.

Bei einer Kontrolle in Donauwörth hat die Polizei am Mittwochnachmittag gezielt Radler und Fahrer von Elektro-Kleinstfahrzeugen überprüft. Die Beamten der Bereitschaftspolizei erwischten in der Dillinger Straße zwei Verkehrsteilnehmer, die an ihren E-Tretrollern kein Versicherungskennzeichen angebracht hatten.

Der 43-Jährige, der aus dem Kreis Dillingen stammt, und der Schüler, 16, hatten nicht die vorgeschriebenen Pflichtversicherungsverträge abgeschlossen. Deshalb erfolgte jeweils eine Strafanzeige und die Betroffenen durften nicht mehr weiterfahren.

Erfreulich war aus Sicht der Polizei, dass sich die überwiegende Anzahl der kontrollierten Zweiradfahrer an die gesetzlichen Vorgaben hielt. (AZ)