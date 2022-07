Polizei findet bei einem jungen Mann Drogen

Zivilbeamten kontrollieren in einem Parkaus in Donauwörth einen 27-Jährigen. Dieser hatte Cannabis und eine Pfeife dabei.

Zivilbeamte der Donauwörther Polizeiinspektion haben am Mittwoch um 17.50 Uhr im städtischen Parkhaus am Bahnhof in der Eduard-Rüber-Straße einen 27-Jährigen kontrolliert, der aus einer Juragemeinde stammt. Die Gesetzeshüter fanden bei dem Mann eine mit Marihuana gefüllte Rauchpfeife sowie eine Druckverschlusstüte mit Cannabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz war die Folge. (AZ)