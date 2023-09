Polizei findet Drogen bei junger Frau in Donauwörth

Die Polizei soll einer Frau am Bahnhof in Donauwörth helfen. Dabei machen sie einen überraschenden Fund.

Bei einem Einsatz in Donauwörth findet die Polizei unerlaubte Rauschmittel. Laut Pressebericht wurden die Beamten am Mittwoch um 20.50 Uhr zum Bahnhof gerufen, um einer am Boden liegenden Frau zu helfen. Nach dem Eintreffen führte die Streife eine Kontrolle bei der 24-Jährigen durch.

Diese händigte den Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aus. Daraufhin brachte die Streife die junge Frau zur Dienststelle in Donauwörth. Danach durchsuchte die Polizei die Wohnung der 24-Jährigen. Dort fanden die Beamten noch weitere Drogen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

