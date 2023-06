Polizei findet Drogen bei Kontrolle

Polizeibeamte führen in einem Gebäude in Donauwörth eine Kontrolle durch. Dort finden sie Drogen.

Bei einer Kontrolle hat die Polizei in Donauwörth nach eigenen Angaben Drogen sichergestellt. Eine einstellige Grammanzahl an Amphetamin fanden die Beamten am Donnerstag um 00.45 Uhr in einem Gebäude in der Dillinger Straße. Zwei 31-Jährige trugen die Rauschmittel bei sich. Die Polizei zeigte die Frau und den Mann wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz an. Beide räumten die Verstöße ein. (AZ)