Polizei findet Marihuana in einer Wohnung

In einem Donauwörther Stadtteil entdeckt die Polizei Marihuana. Es handelt sich um einen Zufallsfund.

Bei einer durch einen Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchung in einem Donauwörther Stadtteil hat die Polizei Rauschgift entdeckt. Es handelte sich um einen Zufallsfund, denn die Beamten wurden in dem Mehrparteienhaus wegen eines anderen Vorwurfs vorstellig. Dabei fanden sie Marihuana in den Räumen.

Die Menge liegt im einstelligen Grammbereich. Den 19-Jährigen erwartet deshalb eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)