Polizei findet weggeworfenes Gefäß mit Drogen an Donau-Meile

Bei einem nächtlichen Fußdienstgang haben zwei Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth in der Nacht auf Freitag um 0.12 Uhr neben der Donau-Meile ein weggeworfenes Gefäß entdeckt. In dem silberfarbenen Kunststoffgefäß befand sich Marihuana in einem niedrigen einstelligen Grammbereich. Hinweise auf einen "Verlierer" sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)