Polizei hat bei Kontrolle in Donauwörth die Senioren besonders im Blick

Die Polizei hat am Dienstagvormittag an der Gymnasium-Bushaltestelle in Donauwörth zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Plus Bei einer größeren Kontrolle in Donauwörth wollen die Beamten präventiv tätig sein. Es geht unter anderem um die Unfallgefahr mit Elektro-Fahrrädern.

Die Polizei im nördlichen Schwaben hat auf den Straßen eine neue "Zielgruppe" entdeckt: Senioren. Es ist aber nicht so, dass diese als Sünder auffallen. Vielmehr seien diese Verkehrsteilnehmer zunehmend einer höheren Gefahr ausgesetzt, heißt es aus Polizeikreisen. Grund: Immer mehr ältere Semester kaufen sich Elektro-Fahrräder – und beherrschen diese nicht richtig. Darauf haben die Gesetzeshüter nun auch am Dienstag bei einer größeren Verkehrskontrolle in Donauwörth ein Auge.

Ludwig Zausinger, Leiter der örtlichen Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) schätzt, dass er und seine Kollegen an der Gymnasium-Bushaltestelle an der Berger Allee insgesamt um die 300 Fahrerinnen und Fahrer von Pkw, Kleinlastern und Zweirädern überprüfen. Dies geschieht erst einmal unter dem Motto "Sicher in den Herbst." Dabei stehe der Präventionsgedanke im Vordergrund. Soll heißen: Die rund ein Dutzend Kräfte der Polizeiinspektion und der VPI schauen nach, ob die Scheinwerfer und Rücklichter der Fahrzeuge funktionieren (was meistens der Fall ist), raten dazu, rechtzeitig die Winterreifen zu montieren, und warnen vor Wildunfällen.

