Polizei hat Temposünder auf Straße am Gymnasium im Visier

Die Polizei hat in Donauwörth in der Tempo-30-Zone vor dem Gymnasium die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen. Das ist das Ergebnis der Kontrolle.

Weil der Polizei zu Ohren gekommen ist, dass in der Tempo-30-Zone auf der Berger Allee im Bereich des Donauwörther Gymnasiums zu schnell gefahren wird, hat dort am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle stattgefunden. Zivilbeamte der Inspektion Donauwörth postierten sich mit einer Laserpistole an der Bushaltestelle. Von 7.45 bis 9 Uhr wurden stellten die Beamten 35 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer fest, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten.

Die meisten dieser Temposünder kamen in diesem Fall mit einer mündlichen Verwarnung davon. Eine gebührenpflichtige Ahndung erfolgte ab 46 "Sachen". Hiervon waren vier Fahrer betroffen. Zwei bekamen ein Verwarnungsgeld von 50 Euro aufgebrummt, weitere zwei erhalten eine Bußgeldanzeige mit knapp 100 Euro. Der Höchstwert betrug 53 km/h. "Die überwiegende Anzahl der Verkehrsteilnehmenden vor der Schule hielt sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung", bilanziert die Polizei. (AZ)