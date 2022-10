Polizei hindert betrunkenen Mann in Donauwörth am Fahren

Am Samstagmorgen hat die Polizei Donauwörth verhindert, dass ein Mann betrunken mit dem Auto gefahren ist. Bei einem freiwilligen Alkoholtest hatte er etwa 1,5 Promille.

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen Mann daran gehindert, betrunken Auto zu fahren. Gegen 6.10 Uhr wurde in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth ein 30-jähriger in seinem Auto angetroffen. Er machte auf die Polizeistreife den Eindruck, dass er wegfahren wollte und äußerte auch, noch ein Stück fahren zu müssen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf etwa 1,5 Promille Blutalkoholwert schließen lässt. Der Fahrzeugschlüssel wurde von den Polizisten daher sichergestellt und so eine mögliche Trunkenheitsfahrt unterbunden. (AZ)