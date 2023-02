Polizei in Donauwörth entdeckt Heroin in Gefrierschrank

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Donauwörther Parkstadt stoßen Beamte auf Rauschgift. Dem mutmaßlichen Besitzer droht Ärger.

Normalerweise werden in einem Gefrierschrank wohl Eiscreme, Gemüse und die Reste des Sonntagsbratens aufbewahrt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Donauwörther Parkstadt ist die Polizei am Montag auf etwas ganz anderes gestoßen: Heroin.

Die Beamten kamen mit einer richterlichen Anordnung zu dem 36-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus in der Andreas-Mayr-Straße lebt. Die Gesetzeshüter schauten gründlich nach – und entdeckten im Gefrierschrank eine kleine Tüte mit der Droge. Diese stellten sie sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)