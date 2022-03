Polizei in Donauwörth warnt vor unseriösen Jobangeboten

Wenn angebliche Firmen, die Stellen anbieten, persönliche Daten haben wollen, ist Vorsicht geboten. Dies zeigen Fälle aus dem Raum Donauwörth.

Bei der Polizeiinspektion Donauwörth haben sich mehrere Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die offenbar an unseriöse Jobangebote geraten sind. In einem der Fälle reagierte ein Mann aus der Region auf ein Stellenangebot als "Produkttester" und rief über eine Handynummer bei der vermeintlichen Firma an. Von dieser wurde dem Interessenten mitgeteilt, dass er Handy-Apps testen solle. Er bekam einen Internet-Link zugeschickt, in dem er Fotos seines Personalausweises, seine Handynummer, seine E-Mail-Adresse und weitere persönliche Daten hochladen beziehungsweise übermitteln sollte, um sich für den Job anzumelden.

Die Polizei warnt in einer Pressemitteilung ausdrücklich vor solchen oder ähnlich dubiosen Angeboten. Man sollte nie Fotos von Ausweisen und Bankdaten sowie andere sensible persönliche Daten an Unbekannte senden. Andernfalls drohe die Gefahr, dass Betrüger diese Daten für Straftaten missbrauchen. (AZ)