Polizei kontrolliert am Donauwörther Bahnhof getunte Autos

Bei einer nächtlichen Kontrolle der Tuning-Szene am Donauwörther Bahnhof müssen die Beamten nur kleine Ermahnungen aussprechen.

In der Nacht auf Freitag führten Beamte der Donauwörther Polizei mehrere Kontrollen von auffälligen „Tuningfahrzeugen“ im Umfeld des Donauwörther Bahnhofs durch. In der erfreulicherweise absolut überwiegenden Anzahl von Überprüfungen blieb es bei kleineren Ermahnungen.

Allerdings musste gegen 0.35 Uhr die Fahrt eines 25-jährigen Kaisheimers in der Bahnhofstraße unterbunden werden. An dessen Auto waren sowohl ein anderes Fahrwerk als auch ein nicht eingetragenes Lenkrad verbaut. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und gestatteten lediglich noch die Nachhausefahrt des jungen Mannes. Eine Meldung an die zuständige Zulassungsstelle des Landratsamtes ergeht ebenfalls. (AZ)

