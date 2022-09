Polizei kontrolliert in Donauwörth mit Schwerpunkt Radverkehr

Die Polizei Donauwörth nimmt bei einer Kontrolle Radfahrer in den Fokus. Aber auch einige Autofahrer müssen beim Überholen der Zweiradfahrer noch dazulernen.

Beamte der PI Donauwörth haben am Mittwoch gezielt an der Nürnberger Straße und der Berger Allee in Donauwörth das Verhalten von Radlern sowie Autofahrern in den Blick genommen. Seit April 2020 müssen Fahrzeuge beim Überholen von Radfahrenden im Ortsgebiet immer mindestens 1,50 Meter Abstand einhalten. Die absolut überwiegende Zahl der Autofahrer hielt sich an diese Vorschrift, so die Bilanz der Polizei.

Im Rahmen der Kontrollen mussten aber auch mehrere Verstöße sanktioniert werden. So wurde ein 79-jährigen Fahrer in der Nürnberger Straße erwischt, der sowohl trotz Gegenverkehrs als auch deutlich zu knapp eine Radlerin überholte. Er muss nun 143,50 Euro bezahlen und einen Punkt im Fahreignungsregister hinnehmen.

Ebenfalls beanstandet wurden bei der Kontrollaktion Radfahrer, die auf Gehwegen unterwegs waren. Ein 33-jähriger Trekkingradfahrer, der bereits wenige Minuten vorher von einer Streife in der Gartenstraße zum Absteigen aufgefordert wurde, muss 50 Euro zahlen. Er war nach dem Weiterfahren des Polizeiautos wieder aufgestiegen und war weiter auf dem Gehweg gefahren. (AZ)