Donauwörth

Polizei kontrolliert Tempo 30 in Donauwörther Reichsstraße

Die Polizei führt in der Donauwörther Reichsstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Seit Ende Januar gilt Tempo 30.

Plus In der Reichsstraße in Donauwörth gilt seit Ende Januar Tempo 30. Die Polizei hält Ausschau nach Rasern und zieht eine erste Bilanz.

Von Wolfgang Widemann

Wer mit dem Auto in der Reichsstraße in Donauwörth unterwegs ist, muss seit Ende Januar den Fuß vom Gaspedal nehmen. In der Prachtmeile und ihren Nebenstraßen gilt Tempo 30. Doch halten sich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer daran?

