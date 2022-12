Polizei kontrolliert Verkehr und Jugendtreffs in der Region

Die Polizei kündigt für Samstag eine Kontrollaktion an. Diese findet vor allem abends und nachts statt.

Verkehrsteilnehmer, Lokalbetreiber und Jugendtreffs in der Region müssen am Samstag mit verstärkten Kontrollen der Polizei rechnen. Die Polizeiinspektion Donauwörth kündigt in Zusammenarbeit mit benachbarten Dienststellen einen Aktionstag an. Schwerpunkte sind der Verkehr und der Jugendschutz.

Die Gesetzeshüter wollen einer Pressemitteilung zufolge vor allem in den Abend- und Nachtstunden mit zusätzlichen Kräften aktiv sein. Es sei mit stationären und mobilen Verkehrskontrollen zu rechnen – nicht nur im Stadtgebiet von Donauwörth, sondern auch in den Dörfern des Umlandes. Ein erhöhtes Augenmerk werde unter anderem auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die Geschwindigkeit gelegt. Ziel sei es insbesondere, die Verkehrssicherheit in den Wintermonaten zu erhöhen.

Zudem wollen die Beamten bekannte Treffpunkte und vereinzelt Einrichtungen sowie Lokalitäten besuchen, um zu überprüfen, ob die Jugendschutzvorgaben eingehalten werden. Man werde sowohl mit uniformierten als auch mit zivilen Kräften unterwegs sein, so die Polizei. (AZ)