Polizei liefert sich in Donauwörth Verfolgungsjagd mit BMW-Fahrer

Weil er einer Kontrolle entkommen wollte, hat sich ein BMW-Fahrer mit der Polizei Donauwörth eine Verfolgungsjagd geliefert.

Ein schwarzer BMW hat am Donnerstag mit einer Verfolgungsjagd von Donauwörth bis nach Tapfheim für Aufsehen gesorgt. Am Mittag wollten Polizeibeamte, die zum Einsatzzug in Augsburg gehören, in der Artur-Proeller-Straße den Fahrer des BMW kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Signale anzuhalten, sondern gab Gas.

BMW-Fahrer flüchtet Richtung Tapfheim: Entgegenkommende Fahrer müssen ausweichen

Er flüchtete über die B 16 Richtung Erlingshofen mit "massiv überhöhter Geschwindigkeit", so der Polizeibericht des Präsidiums Schwaben Nord. Dabei überholte das Auto mehrere Fahrzeugkolonnen. Fahrzeuge, die ihm entgegenkamen, mussten mehrfach stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Die Polizeistreife verlor den BMW-Fahrer in Erlingshofen schließlich aus den Augen. Sein Kennzeichen ist bekannt und die Ermittlungen gegen den Täter laufen. Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Zentrale Einsatzdienste unter 0821/323-2910 zu melden. (AZ)

