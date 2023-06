Polizei meldet wieder diverse Schockanrufe

Unbekannte versuchen, Geld von Personen durch Schockanrufe zu erlangen. Ein Mann reagiert aber richtig.

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizeiinspektion Donauwörth eine Vielzahl von sogenannten Schockanrufen angezeigt. Zu Vermögensschäden kam es in diesen Fällen nicht. Exemplarisch schildert die Polizei einen Fall vom Dienstag als ein 60-jähriger Mann aus einer Juragemeinde einen Anruf mit unbekannter Telefonnummer erhielt.

Die weibliche Anruferin gab sich mit täuschend echter Stimme als dessen Tochter aus und erzählte dem Angerufenen, dass sie eine Person „totgefahren“ hätte und nun eine Kaution bezahlen müsse. Danach wurde das laufende Gespräch an eine angebliche Polizeibeamtin – ebenfalls eine Tatverdächtige – übergeben. Der Mann reagierte völlig richtig: Er ließ sich nicht in eine Diskussion verwickeln und legte mit dem Verweis eines Rückrufs bei der Tochter auf. Ein folgender Anruf bei der echten Tochter ergab, dass keinerlei Unfall stattfand. In allen angezeigten Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Betrugsversuchen aufgenommen. (AZ)

