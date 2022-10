Polizei muss mehrfach zum Oktoberfest in Donauwörth ausrücken

Streitereien und aggressives Verhalten einiger Festzelt-Besucher sorgten auf dem Oktoberfest für Ärger. Die Polizei verwies mehrfach Gäste des Geländes.

Beim Oktoberfest in Donauwörth wird traditionell gut gefeiert. Doch für einige Gäste war der Spaß am Samstagabend schneller als gedacht zu Ende. Die Polizei musste einige Zwischenfälle klären und verweis Besucher des Geländes.

Ein 34-jähriger Bäumenheimer geriet gegen 22 Uhr mit einem 21-jährigen Donauwörther in einen Streit. Im Zuge dessen versetzte der Ältere der beiden Herren dem Jüngeren einen Kopfstoß gegen das Gesicht. Das beobachtete ein Mitarbeiter des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienst, der die Streithähne sofort trennen konnte. Der Verletzte wurde an Ort und Stelle vom Sanitätsdienst versorgt, der Täter wurde von gerufenen Polizeibeamten des Festes verwiesen.

Junge Frau wirft auf dem Donauwörther Oktoberfest ein Weinglas in die Menge

Gut eine Stunde später gab es erneut einen Zwischenfall: Eine 28-jährige Donauwörtherin wurde auf dem Festgelände am Samstag gegen 23.20 Uhr vom Sicherheitsdienst auf die geltende Regel hingewiesen, dass Gläser nicht mit nach draußen genommen werden dürfen. Da die junge Frau damit offensichtlich nicht einverstanden war, reagierte sie ausfällig und aggressiv, warf ihr Weinglas in die Menge und ging die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes körperlich an. Zudem soll die alkoholisierte Frau einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes ins Gesicht gespuckt haben.

Als die Polizei vor Ort war, schilderten die Beteiligten die Sache allerdings unterschiedlich. Deshalb wird weiter ermittelt. Von zahlreichen Zeugen wurden die Personalien festgestellt. Die Frau wurde des Festzeltes verwiesen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 zu melden.

Streithähne beschuldigen sich gegenseitig

Gegen 0.45 Uhr schließlich mussten Polizeibeamte des Einsatzzuges Augsburg, die die örtliche Polizeiinspektion Donauwörth am Wochenende unterstützten, am Festplatz eingreifen. Erneut war es zum Streit gekommen - dieses Mal zwischen einem 22-jährigen Donauwörther und einem 48-jährigen Augsburger. Beide Personen beschuldigten sich gegenseitig, vom Anderen geschlagen worden zu sein. Beide Männer waren laut Polizeibericht stark betrunken. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall, die Polizei wird weiter ermitteln. Auch in diesem Fall aber war das Oktoberfest für die Streitenden zu Ende und sie wurden des Platzes verwiesen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch