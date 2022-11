Polizei registriert nur wenige Raser in der Parkstadt

Die Verkehrspolizei kommt zu einem erfreulichen Ergebnis bei einer Geschwindigkeitsmessung in Donauwörth. Es gibt vier Anzeigen.

In der Donauwörther Parkstadt wird offenbar selten gerast. Das hat die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth am Dienstag mithilfe einer stationären Geschwindigkeitsmessung in der Perchtoldsdorfer Straße festgestellt. Von 7.50 bis 13 Uhr erfasste das Gerät laut Pressebericht 1198 Fahrzeuge - 616 in Richtung ehemaliges Schießhaus, 582 in Richtung Sternschanzenstraße. Nur 1,34 Prozent aller Fahrzeuge waren zu schnell. Insgesamt müssen zwölf Personen ein Verwarngeld von bis zu 55 Euro zahlen, vier Fahrzeugführer erhielten eine Anzeige und Punkte in Flensburg. Der Negativrekord des Tages liegt bei 83 Kilometern pro Stunde, obwohl innerorts nur 50 erlaubt sind. In Richtung Ortsausgang wurde ein Höchstwert von 69 Kilometern pro Stunde gemessen. (AZ)

