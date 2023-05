Donauwörth

06:30 Uhr

Polizei: So stürzten die vier Kinder ins Einkaufszentrum

Am 9. Mai verunglückten vier Buben im Wörnitz-Center in Donauwörth.

Plus Vier Buben stürzen im "Wörnitz-Center" in Donauwörth in die Tiefe: Erste Vernehmungen bringen Erkenntnisse, wie der Unfall passierte.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Eineinhalb Wochen nach dem folgenschweren Unfall von vier Buben in Donauwörth hat die Polizei genauere Erkenntnisse, was sich auf dem Dach des Einkaufszentrums "Wörnitz-Center" abspielte. An diesem stürzten die Schüler durch eine Lichtkuppel in die Tiefe. Zwei der Opfer erlitten schwere Verletzungen.

Den Burschen im Alter zwischen zehn und 13 Jahren wurde offenbar ihre Abenteuerlust zum Verhängnis. Die Nachforschungen der Polizei ergeben inzwischen ein Gesamtbild von dem, was am späten Nachmittag des 9. Mai geschah. Nach Auskunft von Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, konnte inzwischen ein Teil der Beteiligten vernommen werden. Zwei der Opfer befanden sich Mitte der Woche mit schweren Kopfverletzungen noch immer in der Klinik. Ein Dritter brach sich den Arm, der Vierte kam mit Schürfwunden und Prellungen davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen