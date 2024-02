Polizei stellt bei Lkw-Fahrer auf B2 zahlreiche Verstöße fest

Ein Osteuropäer fällt mit seinem Lastwagen am Sonntag einer Streifenbesatzung auf. Die deckt einiges auf.

Gegen eine ganze Reihe von Regeln und Vorschriften hat ein Lkw-Fahrer verstoßen, den die Polizei am Sonntag auf der B2 bei Donauwörth stoppte. Der Sattelzug aus einem Nachbarlandkreis fiel um 16.24 Uhr einer Streifenbesatzung auf der Schellenbergumgehung auf. Es stellte sich heraus: Der 40-Tonner hatte keine Ausnahmegenehmigung für das bestehende Sonntagsfahrverbot. Der Usbeke, der am Steuer saß, hatte den polizeilichen Erkenntnissen zufolge keine Erlaubnis für den Aufenthalt in Deutschland und auch keine Erlaubnis zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten auch heraus, dass zusätzlich zur Schicht des 40-Jährigen dessen Lkw mit einer bislang unbekannten Fahrerkarte weitere knapp zehn Stunden ununterbrochen gelenkt worden war. Die Fahreraufzeichnungen wurden nicht wie gesetzlich vorgeschrieben archiviert und es fanden mehrere Touren ohne gesteckte Fahrerkarte statt.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer und gegen die Spedition

Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Osteuropäer sowie gegen einen Verantwortlichen der Spedition wegen Verdachts auf Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz, dem Sozialgesetzbuch III, dem Güterkraftverkehrsgesetz sowie der Straßenverkehrsordnung ein. Die Spedition muss ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Es wurde ein sogenanntes „Gewinnabschöpfungsverfahren“ aufgrund zu Unrecht erlangter Vorteile veranlasst. (AZ)