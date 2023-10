Polizei stößt in Donauwörth auf Drogen, Waffe und rauchende Kinder

Bei Jugendschutzkontrollen werden die Beamten in Donauwörth und anderen Orten fündig. Es gibt Strafanzeigen gegen zwei junge Männer.

Die Polizei hat am Donnerstag mit Zivilstreifen in Donauwörth und anderen Orten der Umgebung Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Dabei stießen die Beamten auf Drogen und in der Folge auch auf eine illegale Waffe. Zudem erwischten die Gesetzeshüter diverse Kinder und Jugendliche beim Rauchen.

Die Aktion organisierte die Polizeiinspektion Donauwörth. Gegen 12 Uhr beobachteten Kontrolleure, dass ein 18-Jähriger in der Großen Kreisstadt am Wörnitzsteg im Härpferpark einen Joint rauchte. Die Polizisten fanden bei dem Verdächtigen weiteres Cannabis. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verdächtiger hat Marihuana in der Jacke und ein Gewehr unter dem Bett

Um 18 Uhr sprachen die Beamten in der Adalbert-Stifter-Straße einen jungen Mann an. Der entfernte sich fluchtartig. Die Gesetzeshüter holten den 24-Jährigen aber nach etwa 50 Metern ein, hielten ihn fest und schauten bei ihm genauer nach. In der Jackentasche des Donauwörthers fand sich eine Druckverschlusstüte mit Marihuana. Der zuständige Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei entdeckten die Beamten unter dem Bett ein Gewehr, genauer gesagt einen Unterhebel-Repetierer. Eine Erlaubnis für die Waffe hat der 24-Jährige nicht. Damit bekommt er nicht nur wegen des Rauschgifts Ärger, sondern auch wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

An mehreren Plätzen in Donauwörth traf die Polizei Kinder und Jugendliche beim Rauchen an. Die Minderjährigen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren hatten Tabakzigaretten oder E-Zigaretten, sogenannte Vapes, bei sich. Die Gesetzeshüter wiesen die Betroffenen auf die gesundheitlichen Folgen von Tabakkonsum hin. "Hier kam es zu regen Diskussionen", heißt es im Bericht der Inspektion Donauwörth.

Polizisten nehmen Minderjährigen bei Kontrolle die Zigaretten ab

Die Polizisten nahmen den jungen Besitzern die Tabakerzeugnisse und die E-Zigaretten in allen Fällen ab und verständigten die Erziehungsberechtigten. Mit rechtlichen Folgen haben die Minderjährigen nicht zu rechnen, so die Polizei, denn: "Das Jugendschutzgesetz hat den Zweck, Kinder und Jugendliche vor Gefahren und negativen Einflüssen in der Öffentlichkeit zu schützen." (AZ)