Polizei stoppt auf B2 bei Donauwörth ein Auto mit schrägen Rädern

Eine Frau ist auf der B2 bei Donauwörth mit einem nicht mehr verkehrssicheren Pkw unterwegs. Was an dem Wagen alles defekt ist und welche Folgen das hat.

Auf der autobahnähnlich ausgebauten B2 bei Donauwörth hat die Polizei am Dienstag einen Pkw entdeckt, der ganz und gar nicht mehr verkehrssicher war. Mit dem Wagen war eine 45-Jährige aus dem Landkreis Ansbach unterwegs.

Polizei untersagt die Weiterfahrt und zeigt die Frau an

Eine Streifenbesatzung der örtlichen Inspektion erblickte um 11 Uhr einen Wagen, dessen beide hinteren Räder während der Fahrt stark nach innen gekippt waren. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass alle vier Stoßdämpfer sowie die hinteren Federbeine des Ford bereits verschlissen waren. Aufgrund des daraus resultierenden Schiefstands der Räder war an einem Reifen bereits die Karkasse herausgetreten und durchgescheuert.

"Glücklicherweise kam es zu keinem Reifenplatzer", merkt die Polizei in ihrem Pressebericht an. Wegen der erheblichen Mängel an dem Auto untersagten die Beamten die Weiterfahrt und informierten die Zulassungsstelle. Die Gesetzeshüter zeigten die Frau auch an. (AZ)