Polizei stoppt Auto mit schwarzer Folie auf Windschutzscheibe

Die Polizei hat in Donauwörth eine Autofahrerin gestoppt, an deren Wagen die vorderen Scheiben "getönt" waren.

Die Polizei hat in Donauwörth erneut ein Auto gesichtet, an dem verbotenerweise die vorderen Scheiben mit einer schwarzen Folie verdunkelt waren. Am Mittwoch stoppte eine Streife um 15.35 Uhr auf der Westspange eine 43-Jährige, die mit einem solchen Wagen unterwegs war. An dem Auto mit osteuropäischer Zulassung waren die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrertür sowie die Windschutzscheibe mit einer solchen Folie überzogen. "Dadurch war die Sicht stark eingeschränkt", so die Inspektion Donauwörth. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bis die Folie im Sichtbereich entfernt war. (AZ)